L’iniziativa dei genitori di Quinzano e Borgo, i paesi si riempiono di arcobaleni

Quinzano d’Oglio e Borgo San Giacomo riempiono i paesi di arcobaleni: “Alla fine andrà tutto bene”.

Quinzano e Borgo si riempiono di arcobaleni

Quinzano e Borgo si riempiono di arcobaleni: “Andrà tutto bene”. Un’idea per chi è a casa e deve accudire i propri figli, dandogli nuovi stimoli per prendere questo isolamento sociale con più positività. Per questo, nei giorni scorsi per le vie di Quinzano e di Borgo San Giacomo sono apparsi tantissimi cartelloni, con tanti e coloratissimi arcobaleni, che riportavano la scritta “Andrà tutto bene”, frutto dell’impegno dei bimbi, delle mamme e delle maestre dei due comuni. Un messaggio che da speranza e colore a tutti.

