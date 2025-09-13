L’incidente e poi la corsa in ospedale per il parto

Prima il terribile incidente poi il lieto fine con il parto in ospedale.

L’incidente e poi il parto

Un incubo che si è trasformato in una benedizione. Martedì, lungo la provinciale 33, si è consumata una scena che avrebbe potuto concludersi tragicamente, ma che ha avuto un lieto fine grazie alla prontezza dei soccorsi e alla fortuna. Poco prima delle 5 del mattino, un’auto che procedeva in direzione di Manerbio si è scontrata con un camion attrezzato per la raccolta dei rifiuti. A bordo del veicolo c’era una donna al nono mese di gravidanza. Il violento impatto ha destato subito preoccupazione, ma fortunatamente, nonostante la violenza dello schianto, la futura mamma ha riportato solo un lieve trauma. I conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente sono riusciti a uscire senza gravi conseguenze. Subito dopo l’incidente, il territorio di Offlaga è stato invaso dai mezzi di soccorso: ambulanze e un elicottero sono intervenuti prontamente per trasferire i feriti, tra cui la donna incinta, che è stata portata d’urgenza all’ospedale civile di Brescia. A causa delle sue condizioni e del rischio di complicazioni, la donna è stata trasportata in volo per garantire un trattamento tempestivo e sicuro.

Il lieto fine

Una volta giunta all’ospedale, i medici hanno deciso di indurre artificialmente il parto per proteggere sia la madre che il bambino. Fortunatamente, tutto è andato per il meglio e, poco dopo, la donna ha dato alla luce un bambino sano. Grazie alla velocità e competenza dell’intervento, sia la mamma che il piccolo sono fuori pericolo e, nelle prossime ore, potranno finalmente tornare a casa, a Dello, da dove erano partiti poco prima dell’incidente.

Le parole del primo cittadino

Il sindaco di Dello, Riccardo Canini, ha voluto esprimere la sua gratitudine verso i soccorritori, sottolineando quanto siano importanti le persone che ogni giorno si dedicano al bene comune. «Questo incidente ci ha fatto capire quanto siamo piccoli e quanto le nostre vite possano cambiare in un istante. Poteva essere una tragedia immensa, ma grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, il destino di una famiglia è cambiato. Auguro alla mamma e al suo nuovo bambino un benvenuto nella comunità, e un abbraccio affettuoso alla famiglia. A chi lavora con passione per salvare vite, vanno i miei più sentiti ringraziamenti». Un’altra vita è stata salvata, e una nuova è nata grazie alla competenza e dedizione di chi non si tira mai indietro quando c’è bisogno. Un grazie speciale a tutti coloro che, in quella mattina di settembre, hanno fatto la differenza.