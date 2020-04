Lilt scende in campo per aiutare le famiglie bisognose

La Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Brescia è scesa in campo per aiutare le famiglie bresciane in difficoltà.

L’olio Evo per aiutare le famiglie

Ogni anno Lilt organizza la Settimana della Prevenzione Oncologica ed il simbolo di questa importante iniziativa è l’olio extravergine di oliva. L’emergenza sanitaria in corso ha ovviamente causato la sospensione di tutte le iniziative nel programma dell’associazione ai fini di arginare la diffusione del contagio. “Il momento storico che stiamo attraversando, oltre al problema strettamente sanitario, sta facendo registrare in tante famiglie anche difficoltà economiche che si ripercuotono anche sulla gestione della quotidianità”, si legge in un comunicato stampa diffuso dall’associazione che ha deciso di trasformare quella che sarebbe stata la Settimana della prevenzione oncologica in un messaggio di solidarietà. Le 480 bottiglie di olio EVO, che sarebbero servite per raccogliere fondi durante la manifestazione, sono state donate a cinque associazioni del territorio che si occupano di sostenere le attività di aiuto alle famiglie in difficoltà.

Le associazioni beneficiarie

Le associazioni che ne beneficeranno sono: Gruppo De Noaltri e società San Vincenzo De Paoli di Brescia, Caritas di Flero, Volontari Protezione Civile di Ghedi e Protezione Civile di Leno. La LILT con questa donazione rinuncia ad un importante contributo economico necessario per poter continuare la propria missione di sostegno alle iniziative e ai servizi di promozione della prevenzione oncologica offerti ai cittadini. Chi volesse contribuire alle attività dell’associazione può fare un’offerta tramite bonifico a LILT Sezione di Brescia IBAN IT59 D083 4011 2000 0000 0952 372, causale: DONAZIONE. Per ogni informazione più approfondita ci si può rivolgere tramite telefono al 3929022513 o tramite mail a info@legatumoribs.it

