Un contributo di circa 13mila euro: per la precisione 8732.17 euro da destinare alla Biblioteca Civica Lanfranchi e 4366.09 euro per la Biblioteca

Il Giralibro; fondi da destinare all'acquisto di nuovi libri. È quanto si è aggiudicato il Comune di Palazzolo sull’Oglio con un contributo del Ministero della Cultura: una misura nata originariamente per aiutare le librerie di prossimità, dopo i tanti mesi di chiusura della prima ondata del Covid e - per ora -

confermata come buona pratica.

Libri e lettura: il Comune ottiene 13mila euro di contributo

Nello specifico, Palazzolo sull’Oglio destinerà le somme appunto a entrambe le sue biblioteche pubbliche, ovvero la Biblioteca Civica Giacinto Ubaldo Lanfranchi (Lungo Oglio Cesare Battisti) e la biblioteca scolastica – anch’essa usufruibile dagli adulti – Il Giralibro a San Pancrazio (via XXV Aprile, Polo Scolastico).

In particolare, i fondi di fatto per la Lanfranchi andranno a comporre uno stanziamento extra rispetto a quanto messo a disposizione dall’Amministrazione comunale che – come fatto nelle scorse annualità – ha stanziato 17mila euro all’anno per le esigenze della Biblioteca Civica. Situazione simile anche per i fondi per la Giralibro, anche se in questo caso la biblioteca - che essendo scolastica, fa capo al Primo Istituto Comprensivo di Palazzolo - viene alimentata con fondi ministeriali. Non solo. Per Palazzolo è il terzo anno di fila in cui il Comune ottiene il contributo ministeriale: infatti, per la Lanfranchi nel 2020 aveva ottenuto circa 10mila euro, nel 2021 poco più di 9mila euro e ora nel 2022 per l’appunto oltre 8mila euro; mentre per la Giralibro aveva ottenuto 5mila euro (2020), 4mila e 600 euro (2021) e ora appunto 4.366,09 euro.