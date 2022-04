gussago

Lo stesso episodio era avvenuto nel 2019: l'uomo, un marocchino di 50 anni, era stato ritrovato in Francia due anni dopo

Ha sottratto i figli minori alla ex moglie e madre dei bambini, per poi far perdere le proprie tracce. Lo riporta l'agenzia Ansa: ora l'uomo, un cittadino marocchino di 50 anni, è ricercato dalle autorità italiane e internazionali.

Sottrae i figli all'ex moglie: 50enne ricercato anche all'esterno

E' successo a Gussago, dove abitano la donna e i due figli di 7 2 12 anni, e non sarebbe la prima volta. Il padre aveva già sottratto alla madre i due bambini nel 2019 ed era stato ritrovato dall'Interpol in Francia, due anni dopo. Nei suoi confronti era scattato un divieto di avvicinamento alla ex e ai figli, che però non lo ha fermato.

I minori mancano da sabato, così come i loro passaporti, e la donna ha sporto denuncia ai carabinieri L'Arma ha immediatamente attivato le ricerche sul territorio nazionale e all'estero dato che il telefono dell'uomo risulterebbe essere fuori dall'Italia.