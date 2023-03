La parola «fine» è stata messa nero su bianco. Con il rogito del 21 febbraio 2023 si è conclusa definitivamente l’annosa vicenda tra il Comune e la Fondazione Morcelliana e gli spazi dell’ex Cag diventeranno la nuova sede degli uffici clarensi dell’Inps di Chiari.

L'ex Cag ospiterà gli uffici dell'Inps

Un trasloco strategico che fa parte «dell’ampio piano di riordino dei servizi che l’Amministrazione del sindaco Massimo Vizzardi ha in progetto e che ha già visto la nascita della Casa della Comunità e vedrà in futuro il riposizionamento dell’Agenzia delle Entrate, nonché l’edificazione ex novo della Caserma dei Carabinieri. Infatti, dopo che la banca creditrice della Morcelliana ha deliberato la cancellazione dell'ipoteca che gravava sull’immobile da cedere gratuitamente al Comune di Chiari, in forza dell’accordo che era già stato in parte attuato per la cessione al Comune dell’ex cinema Sant’Orsola, destinato a nuovo teatro secondo i progetti dell'Amministrazione, ora il Comune ha potuto finalmente intestarsi anche l’immobile dell’ex Cag, quello che un tempo era sede del Centro di Aggregazione Giovanile in viale Bonatelli.

Un’acquisizione strategica a cui l’Amministrazione ha lavorato duramente e con costanza sia perché per l’appunto rappresenta la chiusura della vicenda legale con la Fondazione Morcelliana. Già questo risultato assolutamente di primo piano, ma anche perché i nuovi spazi rappresentano un importante tassello del grande puzzle di riorganizzazione dei servizi che l’Amministrazione vuole attuare a Chiari.

è stato spiegato dall'Amministrazione comunale.

Infatti, nell’immobile dell’ex Cag, il Comune punta a insediare gli uffici clarensi dell’Inps attualmente collocati in via della Battaglia. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, tramite i suoi responsabili, ha già compiuto un apposito sopralluogo e si è dichiarato molto interessato all'opzione riservatagli dal Comune.

Questa operazione permetterà di rafforzare i rapporti tra gli Enti pubblici coinvolti e nel contempo di valorizzare il patrimonio comunale, recuperando alla fruizione pubblica l’antico immobile da tempo dismesso dalle sue funzioni originarie.

Non si tratta di un’iniziativa che si possa attuare in breve, ma servirà del tempo per vedere gli sportelli aperti al pubblico in viale Bonatelli. In primis, saranno necessari lavori di riqualificazione dello stabile comunale, che saranno a carico per la parte edile del proprietario e per la parte accessoria e di arredo all’Inps.

Gli interventi

Siamo partiti con la riorganizzazione del sistema scolastico e abbiamo realizzato i due nuovi poli per migliorarne gestione e fruizione. I servizi territoriali sono e devono essere garantiti a tutti e “vicini a tutti” ecco il perché della scelta di organizzare in modo più capillare gli spazi dove ubicarli. Il tassello che riguarda l’Inps fa parte di un grande puzzle che ci vedrà impegnati anche sul fronte della sanità con la nuova Casa della Comunità e su quello della sicurezza con la nuova Caserma dei Carabinieri, oltre alla nuova sistemazione dell’Agenzia delle Entrate.

Queste le parole del sindaco Massimo Vizzardi. Sul tema, però, è intervenuto anche il vicesindaco Maurizio Libretti: