Nel mondo, poche centinaia di persone possono vantare di possedere la Triple Crown, la “tripla corona” dell’escursionismo americano, che si guadagna percorrendo i tre percorsi nazionali più famosi (Appalachian Trail, Pacific Crest Trail e Continental Divide Trail). Tra questi eroi temerari, da pochi giorni, c’è anche un erbuschese. Si tratta di Fabrizio Ortogni, 40 anni, che lunedì è rientrato in Franciacorta dall’ultima eccezionale impresa, peraltro completata in tempo record.

L’erbuschese Fabrizio Ortogni ha conquistato la Triple Crown

Il 24 luglio, infatti, è partito alla volta dell’America per affrontare l’ultimo dei tre tracciati che ancora non aveva intrapreso: l’Appalachian Trail, che si sviluppa per circa 3.540 chilometri lungo gli Appalachi, la catena montuosa della East Coast, estendendosi dalla Georgia al Maine toccando ben 14 Stati. Istituito tra il 1921 e 1937, è il più antico percorso escursionistico di lunga distanza negli Usa; la partenza è da Springer Mountain (in Georgia) e sul percorso ci sono 262 rifugi; la tappa finale è la vetta del monte Katahdin, nel Maine. In genere, per completarlo ci vogliono circa sei mesi: Fabrizio ce l’ha fatta in meno di quattro. Una gioia immensa per i suoi famigliari, che hanno fatto il tifo a distanza, con trepidazione, seguendo gli aggiornamenti quotidiani sui chilometri percorsi via Whatsapp e accontentandosi di sporadiche telefonate quando il giovane erbuschese poteva contare su una buona connessione internet.

In tutto oltre 12.600 chilometri

Abituato a girare il mondo anche per lavoro, alternandosi tra il ruolo di guida per una società americana nei mesi estivi e gli incarichi nel settore alberghiero durante il resto dell’anno, Fabrizio Ortogni ha vissuto a Londra, Parigi, ma anche in Australia e Nuova Zelanda. Sportivo da sempre (da ragazzo giocava a calcio) si è appassionato di trekking qualche anno fa, maturando la decisione di cimentarsi nei Trail americani. Il primo è stato il Pacific Crest Trail che, lungo circa 4.270 chilometri, si estende dal confine messicano con gli Stati Uniti fino a quello con il Canada, attraversando California, Oregon e Washington. Dopo due anni, ha affrontato il Continental Divide Trail, il più lungo tra i tre percorsi trekking che compongono la Triple Crown: si tratta di un cammino di 4.873 chilometri, che collega Messico e Canada attraversando New Mexico, Colorado, Wyoming, Idaho e Montana e toccando vette di oltre 4.000 metri. Infine, pochi giorni fa, il traguardo dell’Appalachian e la tanto desiderata “tripla corona”. Zaino in spalla, il sorriso sempre sulle labbra, anche nei momenti di sconforto (che in imprese così estreme non mancano mai), Fabrizio ha potuto contare sulla sua tenacia, la forza interiore e l’equilibrio, ma anche sul sostegno a distanza dei suoi famigliari, che sono davvero fieri di lui. Un orgoglio per l’intera città di Erbusco.