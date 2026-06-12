Leno: violento frontale fra due auto, pesanti disagi sulla circolazione.

A Leno violento frontale fra due auto

L’allarme è scattato alle 16 di ieri (giovedì 11 giugno 2026) a seguito di un violento frontale tra due autovetture lungo la Deviante della SPVII. Ad intervenire tempestivamente sul posto anche i Vigili del Fuoco i quali, con non poca difficoltà sono riusciti a liberare uno dei due conducenti rimasto all’interno dell’abitacolo ormai deformato.

Attivata la macchina dei soccorsi

Allertati i soccorsi in codice rosso, ad intervenire sul luogo dell’incidente ambulanze e vigili del fuoco, presenti anche due pattuglie della Locale di Leno alle quali sono stati affidati i rilievi tecnici, saranno loro a dover ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Dalle prime ricostruzioni pare che all’origine vi sia stata una manovra definita “azzardata”. I soggetti sono stati trasferiti in Poliambulanza in codice giallo.

Ripercussioni sul traffico

Il sinistro ha registrati pesanti disagi sulla circolazione, successivamente la strada è stata riaperta in entrambi i sensi di marcia.