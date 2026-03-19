Leno: trovato con 14 dosi di cocaina e 1.400 euro in contanti, arrestato.

La scoperta a Leno

La scoperta nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 marzo 2026 a Leno, per le vie del centro storico. In prima linea la Polizia Locale: gli agenti hanno individuato e fermato un giovane attenzionato già da qualche giorno. Una volta perquisito gli agenti hanno avuto la conferma che i loro sospetti erano fondati: addosso al giovane sono state infatti trovate 14 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per lo spaccio, insieme a 1.400 euro in contanti provento dell’attività illecita.

Trovati anche cartucce e passamontagna

Ma non solo: ad essere ritrovati anche cartucce da sparo e passamontagna il che fa presumere che l’azione del soggetto in questione possa andare anche oltre l’attività di spaccio di stupefacenti. Il tutto è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato. Dovrà rispondere all’ autorità giudiziaria tra l’altro anche per il reato di detenzione di droga ai fini di spaccio.