Leno sospeso il mercato settimanale, chiuso parco Gino Gaia

E’ attiva da oggi l’ordinanza del Comune

Leno sospeso il mercato settimanale, chiuso ippodromo e parco Gino Gaia

Anche Leno, come altri Comuni del bresciano, ha adottato tutte le misure preventive necessarie per il contenimento del Covid-19, definito dai più Coronavirus.

A partire da stamattina è stato vietato il mercato settimanale sul territorio comunale ed è stato anche chiuso il parco Gino Vaia e sospese tutte le attività sportive. Questo è quanto è stato messo in atto perché vietato su tutto il territorio regionale lo svolgimento di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi o ancor più semplicemente di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato nonché la chiusura di manifestazioni fieristiche.

Un atto dovuto per la “tutela della salute pubblica” al fine di contenere e meglio gestire l’emergenza.

Oltre all’ordinanza visibile per intero sul sito web del Comune è stato pubblicato sui canali ufficiali “Comune di Leno” nei principali social network per raggiungere il più possibile la popolazione. Ogni violazione sarà perseguite per legge. Il controllo della situazione è affidato alla Polizia Locale.

