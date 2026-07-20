La Locale è intervenuta in un parco pubblico frequentato da famiglie e bambini

Leno: pusher trovato con oltre venti dosi di cocaina e denaro contante, arrestato.

Pusher scoperto a Leno

A finire con le manette ai polsi un ragazzo di origine marocchina di 30 anni: da alcuni giorni il giovane era sotto osservazione, successivamente la Locale ha deciso di intervenire in un parco pubblico nel centro del paese, in un’area frequentata ogni giorno da famiglie e minori. Il 30enne è stato trovato con oltre venti dosi di cocaina già confezionate e pronte per la cessione, aveva con se anche alcune centinaia di euro anche queste sequestrare poiché considerate frutto dell’attività di spaccio.

Arresto convalidato

Il 30enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ha trascorso la notte nella camera di sicurezza. Questa mattina (lunedì 20 luglio 2026) è comparso davanti giudice per il rito direttissimo che ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria.