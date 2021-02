Leno in lutto: addio al fondatore di Ambrogio vivai

Comunità in lutto per Giovanni Ambrogio. L’imprenditore di Leno, fondatore dell’azienda, si è spento a 82 anni.

Addio al fondatore di Ambrogio vivai

Leno piange Giovanni Ambrogio. L’imprenditore si è spento a 82 anni. Volto noto in paese e non solo, dal 1968 anima della ditta florovivaistica diventata famosa per la catambra la pianta antizanzare. L’attività è infatti è molto più di un semplice vivaio: Giovanni, fondatore dell’azienda, ha dedicato la sua vita alla sperimentazione e allo sviluppo di piante innovative per il benessere della persona e dell’ambiente. Infatti, sono anche stati tra i primi ad ambientare nel nostro Paese il Kiwi negli anni 70, a svelare le straordinarie proprietà dolcificanti della Stevia Paraguayana, a scoprire le incredibili proprietà antizanzare della Catambra e le virtù terapeutiche del Ginpen.

I funerali

Le esequie di Giovanni Ambrogio saranno celebrate lunedì, alel 10.30, nella parrocchiale di Leno.