Leno, da domani al via i lavori all’ufficio postale

Leno, da domani (giovedì 19 febbraio 2026) al via i lavori all’ufficio postale.

Al via a Leno i lavori all’ufficio postale

Da giovedì 19 febbraio 2026 l’ufficio postale di Leno sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede rientra in Polis, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti. I lavori prevedono la riorganizzazione degli spazi e il restyling della sala al pubblico, con nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni ai clienti.

Riaprirà a luglio 2026

Alla riapertura, prevista entro la fine del mese di luglio 2026, sarà possibile richiedere oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, anche i servizi INPS, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile disponibili ed avviare le pratiche di richiesta del passaporto.

Attivo l’ufficio postale di Manerbio

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi presso l’ufficio postale di Manerbio, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.