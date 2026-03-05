Leno: colpito da un malore, è stato trovato senza vita nell’auto in cui viveva.

Colpito da un malore a Leno

Tragica scoperta a Leno: come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco prima delle 9.20 in codice rosso in via Striaga dove da alcuni giorni si trovava un’auto: al suo interno è stato rinvenuto il corpo ormai senza vita di un uomo di 63 anni.

Attivata la macchina dei soccorsi: non c’è stato nulla da fare

Per lui quella era la sua casa: all’interno del veicolo sono stati trovati valige, cuscini e coperte. Subito dopo la triste scoperta sono stati allertati i soccorsi: a giungere sul posto due automediche e un’ambulanza. Purtroppo però per l’uomo non c’è stato nulla da fare.