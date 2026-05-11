L'animale è stato infine recuperato in sicurezza e affidato ai proprietari in buone condizioni generali

Leno: capretta incastrata in un tubo fognario, l’intervento dei Vigili del Fuoco.

L’intervento dei Vigili del Fuoco a Leno

Questa mattina (lunedì 11 maggio 2026) una squadra dei Vigili del Fuoco di Leno è intervenuta per recuperare una capretta rimasta incastrata in un tubo fognario dismesso a circa due metri e mezzo di profondità.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti tramite il team Usar (Urban Search and Rescue) e il GOS (Gruppo operativo speciale), con una piccola pala meccanica. A seguito della messa in sicurezza della trincea con puntelli meccanici e pannellature di contenimento i soccorritori sono riusciti a trovare l’animale attraverso una telecamera da ricerca.

In buone condizioni

Fondamentale ai fini della liberazione della capretta, la demolizione di una porzione di tubo: l’animale è stato infine recuperato in sicurezza e affidato ai proprietari in buone condizioni generali. L’intervento si è concluso intorno alle 12.30.

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