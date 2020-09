L’ex primo cittadino alle prese con l’ennesima sfida sul territorio

Leno: Bisinella nuovo presidente di “Collaboriamo”

Sarà l’ex sindaco lenese, nonché ex rappresentante provinciale del Partito Democratico, la nuova guida della cooperativa sociale di servizi per persone disabili Collaboriamo, sita in via Calvisano a Leno.

Succederà al suo predecessore, l’82enne Paolo Bonometti, che per ben 23 anni è stato lo storico presidente. Una realtà che sin dalle sue radici nel 1981, si è distinta per la carica di altruismo e di solidarietà. Fondata all’epoca da persone tutte più o meno vicine all’ambiente cattolico che hanno saputo condividere ideali politici e religiosi, che hanno avuto l’intuito, la determinazione e la lungimiranza di inserire nel settore sociale alcuni portatori di handicap creando un laboratorio protetto, quasi a voler fornire un’opportunità produttiva anche al disabile. Il fiore all’occhiello lenese in questi quasi quarant’anni di storia si è evoluto ed è oggi uno dei punti di riferimento della Bassa Bresciana. Bisinella affronterà un nuovo cammino all’insegna dei valori che hanno contraddistinto l’impegno in questa realtà. Prossimo all’insediamento darà nuova vita alla comunità garantendo la continuità nel solco legato al territorio, segno distintivo della realtà per il suo territorio.