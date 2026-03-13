Leno: arrestato dopo un rocambolesco inseguimento della Locale, alla guida senza patente e con merce rubata.

Mattinata concitata a Leno

É successo questa mattina (venerdì 13 marzo 2026), un uomo è stato arrestato dopo un rocambolesco inseguimento da parte della Polizia Locale che si è concluso nelle campagne del paese.

Il tutto ha preso il via nel corso di un controllo del territorio, gli agenti hanno intimato l’alt all’uomo alla guida della propria auto ma invece di fermarsi ha premuto il piede sull’acceleratore dando il via ad un folle inseguimento nel centro abitato. Sentendosi braccato ha poi lasciato l’auto e ha proseguito a piedi sperando di far perdere le proprie tracce ma invano. Gli agenti della Locale sono infatti riusciti a raggiungerlo poco dopo ed a bloccarlo.

Trovato senza patente

Il soggetto in questione è stato trovato senza patente di guida e destinatario di numerose sanzioni, recidivo in una parola. Si è poi scoperto essere clandestino sul territorio nazionale con un decreto di espulsione già emesso. All’interno dell’auto abbandonata durante la fuga è stata trovata della merce rubata poi sequestrata.

Ai suoi polsi sono scattate le manette, per lui si sono aperte le porte del carcere. Dovrà rispondere, tra le altre cose, di resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente in recidiva e ricettazione.