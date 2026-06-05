Leno: a fuoco il garage di una villetta, distrutto dalle fiamme.

Incendio a Leno

Attimi di apprensione nel pomeriggio di giovedì 4 giugno 2026 a Leno, nella frazione di Castelletto: l’allarme è scattato intorno alle 17 per un incendio sviluppatosi all’interno del garage di una villetta residenziale.

As intervenire prontamente sul posto la Prima Partenza dei Vigili del Fuoco della sede centrale, supportata dall’Autobotte, il distaccamento di Verolanuova e il funzionario di guardia. Purtroppo, però, nonostante l’intervento immediato il garage e il suo contenuto sono stati completamente distrutti dalle fiamme. Danni, seppur parziali, sono stati inoltre riportati alle abitazioni adiacenti.

Un ferito

Inoltre uno dei Vigili del Fuoco intervenuti, in servizio al distaccamento di Verolanuova, ha riportato lievi ferite. Non si registrano altre persone coinvolte. La villetta, una volta concluso l’intervento, è stata sequestrata come disposto dal Funzionario, al fine di consentire gli opportuni accertamenti e comprendere quale siano state le cause all’origine dell’incendio.

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