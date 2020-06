E’ accaduto questa notte in via Badia

Leno 26enne accoltellato fuori dal bar

Erano circa le 4.30 quando due giovani hanno iniziato a discutere per una ragazza, in un parcheggio fuori da un bar, di via Badia a Leno. Il 26enne vittima di un accoltellamento ha preso le difese della giovane donna che, dalle prime informazioni raccolte, pare fosse stata importunata.

Il corteggiatore insistente non ha esitato a far scoppiare il confronto con l’altro giovane in una colluttazione, impugnando un’arma bianca, un coltello pare, ha sferrato dei colpi che hanno raggiunto il 26enne all’anca e al petto.

I presenti hanno subito dato l’allarme all’112 e sul posto sono stati inviati in codice rosso il mezzo di soccorso avanzato di primo livello, con a bordo l’infermiere, dell’Asst del Garda e l’ambulanza della Croce Bianca Dominato Leonense. Una volta sul posto e rese stabili le condizioni del giovane ferito è stato trasferito in codice giallo in Poliambulanza dove è arrivato in Pronto Soccorso alle 05.25. Non pare in pericolo di vita ma la sua prognosi rimane riservata.

Giunti sul posto i Carabinieri della Compagnia di Verolanuova hanno preso in carico l’aggressore.