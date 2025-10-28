L'autista ha prontamente fermato il mezzo sul quale stavano viaggiando una settantina di persone

Leno, 15enne spruzza spray al peperoncino sul pullman e crea il caos.

Momenti di agitazione

É successo nel primo pomeriggio di oggi (martedì 28 ottobre 2025) a Leno: erano da poco passate le 14.30 quando è scattato l’allarme. A lanciarlo è stato il conducente di un pullman della linea della società Arriva dopo che un giovane passeggero di 15 anni, aveva spruzzato dello spray urticante creando non poca agitazione sul mezzo.

A Porzano di Leno

Ad intervenire sul posto, a Porzano di Leno, lungo la Strada Provinciale 7, tratto Leno-Brescia i carabinieri delle stazioni di Leno e di Bagnolo Mella: a loro il compito di fare chiarezza sull’episodio così come di gestire la viabilità. Nel frattempo l’autista del mezzo ha saputo prendere in mano la situazione fermandosi e facendo scendere gli altri passeggeri, una settantina in tutto, perlopiù giovani studenti. Per garantire loro il trasporto la società Arriva ha messo a disposizione un altro pullman giunto circa un quarto d’ora dopo essere stato allertato. Sul posto anche un’ambulanza ed un’automedica che hanno assistito alcune persone che lamentavano un leggero arrossamento agli occhi ed un lieve bruciore alla gola. La buona notizia è che per nessuno dei passeggeri si è reso necessario il ricovero in ospedale.

La posizione del 15enne

Il 15enne una volta identificato è stato riconsegnato ai genitori: da parte sua la confessione di aver spruzzato lo spray urticante trovato per terra sull’autobus, bomboletta della quale ha detto di essersi disfatto subito dopo l’uso e che al momento non è stata trovata. Il minore, la quale posizione è ora al vaglio, potrebbe dover rispondere di interruzione di pubblico servizio e di procurato allarme.