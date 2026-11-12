Un'occasione per discutere di tradizioni e salute, storia e sfide future

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“Dalla stalla alla tavola. Il patrimonio, l’eccellenza e la tradizione dell’allevamento ovicaprino italiano”. Era questo il titolo del convegno ospitato venerdì 6 novembre 2026 all’azienda agricola Consoli di Rovato, promosso da Ecr Group e Fratelli d’Italia.

L’eccellenza del settore ovicaprino al centro di un convegno a Rovato

All’evento, moderato da Francesca Abeni, responsabile del dipartimento agricoltura di Fratelli d’Italia, sono intervenuti come relatori gli onorevoli Paolo Inselvini, europarlamentare, e Cristina Almici, membro della Commissione Agricoltura del Parlamento, il consigliere regionale (nonché vicepresidente della Commissione regionale agricoltura) Carlo Bravo, la presidente di Coldiretti Brescia Laura Facchetti e il dottor Omar Scomodon, nutrizionista. Si tratta del primo convegno promosso sul territorio: un incontro informativo in cui poter creare legami necessari e incontri basati sul concetto di prossimità: momenti necessari di ascolto al fine di sostenere, come ha evidenziato Abeni, “un settore che tutela la nostra salute, difende la nostra identità”.

Un settore da salvaguardare

Il dibattito ha spaziato dalla storia millenaria della pastorizia alla delicata situazione attuale, evidenziando che “chi lavora negli allevamenti ovicaprini non sta solo producendo cibo ma sta facendo un atto di cura verso il futuro proteggendo pianure, colline e campagne”. Non è mancato un focus sulla salute e sulla sana alimentazione.

“Il settore ovicaprino troppo spesso non trova lo spazio e l’attenzione che merita ma che rappresenta un patrimonio prezioso per il nostro territorio, per la sua economia, per la tutela delle tradizioni e per la qualità delle nostre produzioni agroalimentari – ha commentato l’onorevole Inselvini – Un’occasione importante per valorizzare il lavoro degli allevatori, promuovere la conoscenza di questa filiera e creare un confronto concreto sul suo presente e, soprattutto, sul futuro di questo settore. Il momento è stato arricchito dalla possibilità di assaggiare le prelibatezze del territorio”.

La presidente di Coldiretti Laura Facchetti ha ribadito la necessità di salvaguardare un settore di eccellenza, che fa grande l’agricoltura italiana nel mondo: