Le voci del Covid, presentato a Orzinuovi il libro “Il grande flagello”

Presentato a Orzinuovi il libro “Il grande flagello – Il Covid a Bergamo e Brescia”. Accanto all’autore Massimo Tedeschi, giornalista de Il Corriere della Sera, anche il sindaco di Brescia Emilio del Bono e il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.

L’emergenza Covid sembra essere passata. Ma i segni della pandemia rimarranno impressi a lungo nelle persone, nelle comunità e nella vita sconvolta dal virus. Ora che il peggio è passato, che si è tornati a respirare, è tempo anche di guardarsi indietro, di capire e analizzare quelli che per l’Italia, e in particolare per le Province di Brescia e Bergamo) sono stati mesi di ansia, paura, dolore, ma anche di continuo lavoro per riuscire a superare questa crisi. Cosa è stato il Covid? Come hanno agito le istituzioni? Massimo Tedeschi ha provato a raccontarlo in “Il grande flagello – Il Covid a Bergamo e Brescia”, volume che raccoglie anche le testimonianze del sindaco di Brescia Emilio del Bono e il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.

Entrambi erano presenti ieri sera durante la serata di presentazione del volume andata in scena nel parco dietro la casa di riposo di Orzinuovi, a fianco del sindaco orceano Gianpietro Maffoni e dal vicepresidente della Provincia, Andrea Ratti.