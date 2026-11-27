Aggiungi Prima Brescia alle tue fonti preferite

Le rubano la borsa mentre sta caricando la spesa in auto: 42enne in manette.

Nel parcheggio del supermercato, borsa rubata ad una 73enne

Un’ azione di routine come quella di caricare la spesa nel baule si è trasformata in uno spiacevole episodio per una donna a Manerbio: la scoperta grazie alla presenza dei carabinieri mentre stavano transitando all’interno del parcheggio del supermercato Famila in via Cremona i quali hanno notato una persona in sella ad una bicicletta intenta a disfarsi di una borsa che ha poi nascosto dietro un palo della luce. Il soggetto, cittadino marocchino residente a San Gervasio Bresciano, celibe, disoccupato e con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, è stato bloccato: nel recuperare la borsa il cellulare al suo interno ha squillato, era la donna vittima del furto che è stata quindi informata dai carabinieri dell’accaduto.

Il 42enne è ai domiciliari

La stessa vittima, 73 anni residente in un comune limitrofo, ha spiegato di aver subito il furto pochi minuti prima mentre stava caricando la spesa a bordo della sua Volkswagen Lupo, avendo lasciato la borsa sul sedile anteriore lato guida e la portiera ovviamente aperta. Il tutto si è verificato nel giro di pochi secondi. Il 42enne è stato messo ai domiciliari.