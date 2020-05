Non sono soltanto “pane e salamina”. Sono anche parte integrante della comunità grazie alle meravigliose persone che le formano. Le Quadre hanno donato 6.500 euro all’Asst Franciacorta.

Le Quadre, Cortezzano, Marengo, Zeveto e Villatico, si sono unite e hanno versato ben 6.500 all’Asst Franciacorta. Un gesto concreto che i presidenti Alessandro Antonelli, Marco Delpanno, Alessandro Marzani e Giancarlo Ghidini, appoggiati dalle loro rispettive Quadre, hanno voluto fare per dimostrare vicinanza alla cittadinanza e per ringraziare l’ospedale che in quest’emergenza Coronavirus ha dovuto lottare con le unghie e con i denti.

“Abbiamo fatto questo versamento perché ritenevamo giusto dare un contributo – ha spiegato Stefano Festa del direttivo di Zeveto – Siamo sempre presenti, non soltanto una settimana all’anno e cerchiamo di fare del nostro meglio per dare una mano. In questo caso volevamo anche ringraziare l’ospedale per tutto quello che hanno fatto”.

A breve saranno anche aperti tavoli di dialogo tra il Comune e le Quadre per capire cosa fare a settembre con la festa e l’emergenza sanitaria. Saranno cruciali le prossime settimane e anche le disposizioni dello Stato.

