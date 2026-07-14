Barche truccate a noleggio sui laghi bresciani: una su tre è illegale

Controllati 21 motori dalla Finanza di Iseo e Salò, scattano i sequestri e 22mila euro di multa

Una barca su tre tra quelle a noleggio sui laghi lombardi d’Iseo e del Garda è illegale e potenzialmente pericolosa. Non mente, la statistica elaborata dalla Guardia di Finanza di Salò e di Iseo, sull’esorbitante quota di barche che vengono affittate sulle sponde del Garda e del Sebino, e i cui motori sono irregolarmente stati potenziati per aggirare il limite di potenza massima. Un fenomeno che preoccupa, soprattutto perché si tratta di mezzi formalmente adatti ad essere noleggiati a turisti senza patente nautica e senza la minima esperienza.

In affitto a turisti inesperti, in cerca del brivido della velocità

Il dato emerge dai controlli effettuati dai militari nell’ultimo fine settimana: le Fiamme gialle hanno esaminato 21 propulsori fuoribordo, installati su altrettanti natanti appartenenti a società di locazione. Motori – sulla carta – con potenza pari o inferiore a 40 cavalli vapore. La legge consente di installare questi motori su barche guidabili senza l’obbligo di possedere la patente, e proprio per questo vengono spesso utilizzati per i servizi di noleggio per turisti. Peccato che nel 33% dei casi, in realtà la potenza del motore era stata aumentata, manomettendo il propulsore stesso. In questo modo le barche potevano raggiungere velocità superiori a quelle previste, con grande (e pericolosissima) soddisfazione di improvvisati capitani di ventura spesso del tutto privi di esperienza nautica.

“Immettere nelle acque del lago unità navali instabili e veloci, lasciandole nelle mani di conduttori inesperti, trasforma questi mezzi in un rischio concreto per l’incolumità degli occupanti stessi e degli altri diportisti” spiega la Finanza in una nota.

Sanzioni per oltre 22mila euro

Da qui il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla successiva regolarizzazione, di cinque motori fuoribordo e dei relativi natanti (4 sul Garda e uno sul lago d’Iseo). Nei confronti dei legali rappresentanti delle società di locazione e dei soggetti privati trasgressori sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 22mila euro.