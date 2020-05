Le Penne nere di Ospitaletto piangono Luigi Franzoni.

Lutto

Grave lutto per gli alpini del gruppo di Ospitaletto per la perdita dell’ex segretario e consigliere Luigi Franzoni, scomparso ieri all’età di 72 anni. Lo piangono la moglie Antonietta Cottelli, le figlie Anna e Julia, i generi Andrea e Mattia, gli amati nipoti, i fratelli Dino, Mario e Vittorio e tutti i parenti. Il funerale si terrà domani, lunedì 18 maggio, alle 14.30.

Il ricordo del gruppo alpini

«Oggi ci ha lasciato un bravo Alpino, un Alpino amante della montagna e degli Alpini. Ciao Luigi Franzoni.. Grazie per tutto quello che hai fatto per il nostro Gruppo. Sei stato segretario, ora consigliere ma la cosa che più conta è che sei rimasto un Amico, un Alpino vero! Ora vai per le Sue montagne insieme ai tuoi amici Luciano e Valentino ed a tutti gli altri Alpini sorridendoci da lassù. Il Tuo Ricordo rimarrà in tutti noi. Riposa in Pace».

