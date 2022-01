Le esplode un petardo addosso, paura per una ragazza

nuovo anno

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Breno.

É accaduto pochi minuti dopo lo scoccare della mezzanotte nel salutare l'arrivo del nuovo anno.

Ecco dove è stata ferita

Una tradizione che, nonostante divieti ed inviti a non far scoppiare fuochi artificiali, ha interessato anche la città di Brescia. Lo spiacevole episodio è avvenuto in piazza del Mercato a Pisogne. Nell'ambito dei festeggiamenti per il Capodanno una ragazza di 29 anni della zona è rimasta ferita a causa dell'esplosione di un petardo. Ciò le avrebbe provocato una ferita all'avambraccio. Le sue condizioni non destano preoccupazione: come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), infatti l'allarme è scattato in codice giallo per poi essere stato declassato a verde.

Ancora da chiarire i contorni della vicenda

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Breno. Secondo una prima e sommaria ricostruzione dei fatti sembrerebbe infatti che la 29enne non avesse in mano alcun petardo, più probabile che sia stata raggiunta da una scheggia conseguenza dell'esplosione di un botto lanciato da altri.