Storico barista del circolo delle Acli di Chiari, Francesco Lorini ha lasciato la moglie Antonia, i figli Giulio con Tania, Manuela con Luigi, le adorate nipotine Sara e Anna, la sorella Anna, il fratello Luigi, la cognata Rosa e tutti i parenti.

Le Acli di Chiari piangono la scomparsa di Francesco Lorini

Lorini si è spento a 72 anni. Insieme alla moglie Antonia per tanti anni ha accolto e servito i soci delle Acli da dietro il bancone del bar. Il circolo di Chiari, a nome di tutti i frequentatori, dei dirigenti e dei soci dell’associazione, ha voluto esprimere le più sentite condoglianze a tutti i famigliari e si è stretto nel dolore, nel lutto e nella preghiera alla moglie Antonia.

Le esequie verranno celebrate sabato alle 16 nella chiesa dei Santi Faustino e Giovita partendo dalla casa del commiato Mombelli in via Rudiano, dove riposa la salma del 72enne. Si prega, per volontà di Lorini, di non inviare fiori ma opere di bene.