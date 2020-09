Lavori in corso: cambia la viabilità sulla SP 19. Coinvolti i chilometri travagliatesi della tratta fino a data da destinarsi.

Lavori in corso: cambia la viabilità sulla SP 19

Sono cominciati i lavori di ampliamento della carreggiata sulla SP 19 all’altezza di Travagliato.

Da ieri, lunedì 31 agosto, la ditta appaltatrice ha aperto il cantiere, che sarà attivo fino a data da destinarsi.

Attualmente sono stati chiusi gli svincoli su via Santa Maria dei Campi e su via Brusati; mentre nei prossimi giorni saranno rese via via inaccessibili anche le altre uscite.

Una volta conclusi i lavori saranno ripristinati soltanto due snodi, quello su via Castrezzato e quello all’altezza della Giardineria, al km 91 della SS per Orzinuovi.