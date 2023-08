Lavori di potatura e messa in sicurezza dopo il maltempo: il punto a Rezzato.

Lavori di potatura e messa in sicurezza dopo il maltempo

L'Amministrazione comunale ha condiviso sui suoi canali social un aggiornamento a cura dell'agronomo dott. Guido Treccani relativamente ai lavori che la ditta appaltatrice sta svolgendo sul territorio. Oltre che affrontare con priorità le alberature pericolanti e instabili, il nostro agronomo è impegnato a verificare la stabilità delle restanti alberature di proprietà comunale.

Nel dettaglio

Al Parco Ferrari, sono state abbattute le piante disseccate e stiamo organizzando la fresatura dei ceppi; nella Zona Curvione, sono stati abbattuti 6 pioppi danneggiati e messo in sicurezza gli altri pioppi; alla Scuola Aldo Moro, sono stati abbattuti 3 cipressi con zolla mossa e controllato le altre piante; alla Pista di Atletica, sono stati rimossi 25 arizonica compromessi e schiantati. In via Sorelle Agazzi, eseguita la rimozione di 4 salici; al parco San Carlo è stato eseguito l'abbattimento di 3 mandorli compromessi e di 1 frassino compromesso. É stato messo in sicurezza 1 platano; al Parco di Bacco è stata abbattuta 1 quercia piegata e rimossa .

Il lavoro è ancora in corso presso Via Giovanni XXIII (già abbattute tre piante pericolose), il Parco Repubblica (rimozione di 2 piante schiantate e abbattimento di 3 piante compromesse), Via Santuario (rimozione 2 ippocastani schiantati e abbattimento 1 cipresso disseccato fronte cimitero), Via Don Landi (abbattimento 1 cedro compromesso).

Ulteriori interventi

L'impegno è tanto al fine di completare i lavori nel più breve tempo possibile. Sono pianificati ulteriori interventi in altre zone, tra cui in Via Amendola, in prossimità della Scuola Vantini (Via Manzoni, Via Caduti P.zza Loggia), via XXV Aprile, Via Trieste e altri luoghi.