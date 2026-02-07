Lavoratori della Italbrix in sciopero

Continua la mobilitazione dei dipendenti della Italbrix S.p.A., la piattaforma di distribuzione e logistica del gruppo Italmark con sede a Castenedolo, coinvolti in una vertenza di natura contrattuale che sta portando diverse decine di lavoratori a manifestare davanti ai cancelli dello stabilimento. Italbrix è una realtà consolidata nel settore della distribuzione organizzata di prodotti alimentari, con piattaforme logistiche importanti nella provincia di Brescia e una rete che serve supermercati e Cash&Carry legati all’insegna Italmark e ad altri marchi locali.

La mobilitazione

La protesta, iniziata nei giorni scorsi – sfociata talvolta in tensioni verbali – riguarda principalmente l’applicazione delle condizioni contrattuali per una parte del personale dipendente, in particolare per coloro che hanno aderito ai sindacati autonomi S.I. Cobas e USB. Secondo queste sigle e alcuni lavoratori, le condizioni attuali non risponderebbero adeguatamente alle aspettative in termini di tutele, diritti e riconoscimenti retributivi, dando così impulso a una serie di astensioni dal lavoro e presidi davanti allo stabilimento.

La mobilitazione ha visto la presenza regolare dei dipendenti fuori dai cancelli, portando la protesta anche all’attenzione di altri colleghi non coinvolti direttamente ma solidali con le rivendicazioni.

La programmazione dell’incontro

Per affrontare le tensioni in corso e cercare di arrivare a una soluzione condivisa, è stato programmato un incontro tra le parti: l’azienda, le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale e la società a cui è affidato l’appalto per il servizio di distribuzione. L’incontro si è tenuto nei giorni appena trascorsi e ha rappresentato un momento importante per discutere delle richieste avanzate dai lavoratori e di eventuali adeguamenti contrattuali o soluzioni alternative che possano venire incontro alle istanze delle parti coinvolte. La presenza dei sindacati firmatari del contratto nazionale al tavolo ha mostrato la volontà di trovare una mediazione formale, sebbene S.I. Cobas e Usb, le sigle più critiche al momento, non fossero presenti.

Cosa fa Italbrix S.p.A.

Italbrix S.p.A. opera su un ampio fronte logistico, con diverse piattaforme nella provincia di Brescia, tra cui quella di Castenedolo, dove si concentra gran parte delle attività di gestione e distribuzione di prodotti freschi, nonché il quartier generale dell’insegna.

Fondata dall’alleanza tra gruppi del territorio come Italmark, Family Market e Zerbimark, Italbrix è diventata una delle principali realtà distributive della Lombardia, con oltre 100 punti vendita serviti e un ruolo riconosciuto nel mercato locale della grande distribuzione organizzata.

I dubbi della comunità

La vertenza ha catturato l’attenzione anche delle comunità locali, dove lavoratori e famiglie osservano con preoccupazione l’evolversi della situazione. Da un lato c’è la necessità di tutelare diritti e condizioni contrattuali; dall’altro, la volontà di garantire continuità operativa e stabilità occupazionale per un’azienda che occupa circa 120 dipendenti nell’area. L’esito delle trattative sarà determinante per capire se la protesta potrà evolversi in un accordo condiviso oppure se proseguiranno ulteriori forme di mobilitazione da parte dei lavoratori.