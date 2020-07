I dirigenti dell’associazione dei donatori di sangue hanno dovuto rallentare la corsa per la promozione della vita

L’Avis Verolanuova sta in panchina: niente feste nel 2020

La voce del presidente è dispiaciuta, l’energia della vita avisina è stata frenata quest’anno dal Covid-19. Non sarà un anno come gli altri ricco di eventi che avrebbe reso onore alla vita, ai volontari e ai donatori. Quest’anno l’Avis di Verolanuova, presieduta da Virginio Vitalini, ha dovuto rallentare la corsa per celebrare il bello del donare sangue al prossimo.

“Gli anni scorsi in questo periodo eravamo in piena attività per preparare la festa della solidarietà – ha raccontato il presidente Vitalini con rammarico – Quest’anno il direttivo Avis Verolanuova, considerato la pandemia che ci ha colpiti, come segno di solidarietà nei confronti dei gestori di bar, pizzerie, attività ristorative che in fase di ripartenza devono affrontare non poche difficoltà e, come segno di vicinanza a chi ha vissuto in prima persona i drammatici esisti del Covid, ha scelto di stare in panchina”.

Anche la sezione avisina verolese ha pianto uno dei membri storici scomparso a causa del Coronavirus in questo periodo. “La nostra sezione ha perso Giancarlo Venturini che per tanti anni si è dedicato al lavoro di segreteria e ha collaborato per tante manifestazioni”.

Gli appuntamenti annullati

Tolti dal calendario appuntamenti importanti. “Abbiamo deciso di sospendere tutte le manifestazioni in programma come 45esima festa della solidarietà ad agosto, il 40esimo anniversario della fondazione in programma a settembre e il Green Live Teen in programma a novembre – ha spiegato Vitalini – Covid permettendo (si parla di un ritorno che speriamo non ci sia) le riproporremo l’anno prossimo in aggiunta alla podistica “Verolanuova corre con l’Avis” e all’incontro con i ragazzi di 5a elementare “Io e Benny”».

L’assemblea dei soci

Stasera, venerdì 10 luglio, l’assemblea annuale dei soci che purtroppo non sono riusciti a organizzare a febbraio per il propagarsi del virus.