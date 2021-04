Attraverso le sue foto immortala le bellezze del territorio e combatte l’inquinamento luminoso.

L’astrofisico Ciri fa riscoprire il cielo di Franciacorta attraverso i suoi scatti

Non è da tutti guardare fuori dalla propria finestra e cogliere la meraviglia di cui si è circondati. Questione di sguardi, di capacità di vedere oltre, di obiettivi… e di teleobiettivi.

Per Roberto Ciri, infatti, la Franciacorta è da sempre terra di gente pratica ma potrebbe riscoprirsi anche come casa di sognatori, visionari e idealisti ancora in grado di lasciarsi affascinare dalla bellissima cornice in cui vive.

Laureato in Astrofisica, è una guida ambientale escursionistica (Gae) che negli ultimi mesi ha trasformato il giardino di casa in un punto di osservazione per ammirare le sue amate costellazioni, fotografandole e condividendole virtualmente sui Social così da sentirsi più connessi e vicini.

Scatti che vogliono portare un contributo al territorio e ai paesi della zona e sensibilizzare circa il fenomeno sempre più in aumento dell’inquinamento luminoso.

Attraverso i suoi scatti, quindi, ma anche le numerose iniziative e corsi (oggi online) Ciri desidera fare tornare le persone con il naso all’insù, citando Dante, “a riveder le stelle”.

