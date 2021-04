Sono malfattori quelli che si presentano alla porta con la scusa di compilare le carte. Le vaccinazioni domiciliari sono concordate con il medico di base.

L’Asst informa: attenzione alle truffe sui vaccini (e i moduli a domicilio)

Nessuno viene a casa per far sottoscrivere i moduli per la vaccinazione. E’ una truffa. Dunque, bisogna prestare la massima attenzione. Il tema è delicato e tutti vorrebbero ricevere il siero anti-Covid il prima possibile, ma è necessario non cadere in inganno (e magari anche con la casa svaligiata dai ladri).

Sulla questione, dopo diverse segnalazioni da parte della cittadinanza, è intervenuta la direzione Sociosanitaria dell’Asst Franciacorta che sta gestendo gli Hub territoriali, ma che si occupa anche delle

“Circolano alcuni individui che con il pretesto di far sottoscrivere dei moduli per effettuare la vaccinazione anti-Covid, chiedono di entrare in casa. Asst Franciacorta informa che le vaccinazione a domicilio sono sempre precedute da un avviso, in genere a cura del proprio medico di famiglia, ed effettuate da personale dotato di cartellino di riconoscimento. In caso di dubbi, telefonare al Asst Franciacorta»”, ha ribadito il direttore Sociosanitario Giuseppe Solazzi.

Infatti, è vero che l’azienda sta procedendo con le vaccinazioni domiciliari oltre che nei centri specializzati allestiti a Chiari e Iseo, ma queste avvengono sempre tramite comunicazione del medico di base e, soprattutto, a seguito di preventivi accordi con il paziente. Dunque, attenzione alla truffa!