L’Asst Franciacorta offre servizio di sostegno psicologico gratuito. Il numero è disponibile per chiunque senta in questo momento il bisogno di condividere ansie e paure legate all’emergenza di questi giorni.

Servizio di sostegno psicologico

In piena emergenza Coronavirus ci si può sentire soli, si può avere bisogno di una mano. Gli Psicologi dell’Asst Franciacorta hanno attivato un servizio di consulenza telefonico gratuito per questo difficile momento legato all’emergenza sanitaria in corso Covid-19.

PER CHI?

Per chiunque senta in questo momento il bisogno di condividere ansie e paure legate all’emergenza di questi giorni.

QUANDO?

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.00.

COME?

Telefonando ai numeri

030.7103715

030.7103117

Non esitare, è naturale sentire il bisogno di confrontarsi. Anche a distanza possiamo aiutarti.

