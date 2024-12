L’assessore regionale Tironi in visita al nuovo polo scolastico

Il nuovo polo scolastico prende forma e con orgoglio il sindaco di Bassano Bresciano Michele Sbaraini, accompagnato dal vice Marco Soregaroli e dall’assessore Vanessa Zani ha mostrato il futuro stabile all’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi.

Il nuovo polo scolastico

E' stata presentata l’opera del valore di un milione e mezzo, fondi Pnrr e comunali, una struttura dall’architettura moderna con ampie vetrate, materiali d’eccellenza e ovviamente nzeb, cioè a impatto ambientale zero che dal 2026, anno in cui termineranno i lavori, ospiterà la scuola dell’infanzia e poi il tanto sospirato asilo nido, uno dei servizi più importanti e più ricercati dalle famiglie che tra lavoro e nonni non sempre disponibili hanno la necessità di questa opportunità.

"Il sistema adottato per costruire è innovativo - ha assicurato il direttore lavori ingegner Riccardo Manfredi - la struttura è interamente in legno lamellare, prefabbricata che arriva e viene montata, assolutamente ecocompatibile".

L'assessore regionale Tironi in visita

Un’opera innovativa progettata grazie anche all’aiuto dell’architetto Enrico Prestini, dove ogni sezione potrà uscire ed avere il suo pezzo di giardino, come sottolineato da Soregaroli, ci saranno due ingressi distinti, per la sezione statale e quella paritaria (in tutto la nuova struttura potrà ospitare quattro sezioni), un salone in cui ritrovarsi all’occorrenza. Un edificio nuovo, funzionale, bello, che non guasta mai, in continuità con l’antica struttura, ora demolita, dell’oratorio femminile votato all’educazione delle giovani, che ha incontrato il favore dell’assessore Tironi colpita dalla bellezza e dall’ampiezza della struttura durante la visita al cantiere che giorno dopo giorno prende sempre più forma. Non è mancata l’occasione per un piccolo omaggio: l’assessore Zani ha regalato la maglietta dedicata al corso anti violenza per le donne del territorio che si è appena concluso, per sottolineare ancora una volta l’impegno dell’Amministrazione verso il tema della violenza di genere. Infine è stata doverosa una visita all’attuale scuola dell’infanzia per la sorpresa e gioia di tutti i piccoli che si sono prodigati in canzoncine, recite di poesie e balli fino a quando ben quattro Babbi Natale hanno portato ad ognuno di loro un dono: tanto materiale di cancelleria per le loro meravigliose opere d’arte.