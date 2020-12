L’assessore Fabio Rolfi in visita a Pralboino

L’assessore Fabio Rolfi, il sindaco di Pralboino Franco Spoti si sono recati in visita a Giampaolo Zani protagonista di una bella storia di solidarietà.

Una vicenda a lieto fine

Zani, titolare dell’omonima azienda agricola a Pralboino, è stato protagonista di una triste vicenda che però ha avuto un lieto fine. La scorsa settimana l’allevatore ha perso, a causa del botulino, 38 delle sue 41 mucche. La vicenda ha fatto talmente scalpore che un rapido passaparola tra allevatori e associazione ha fatto sì che molti privati abbiano deciso di donare una vacca a Zani, tanto che alla fine della settima prossima l’intera mandria sarà ricomposta. Questa mattina l’Assessore Regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi, il sindaco di Pralboino Franto Spoti, il presidente di Confagricoltura Giovanni Garbelli si sono recati in visita all’azienda. “Vorrei sottolineare l’importanza di questo gesto che ha visto unita la comunità degli agricoltori che ha dato una grande testimonianza di solidarietà – così Rolfi – Dobbiamo comunque risolvere diversi problemi sia a livello statale, come quello della fauna selvatica che danneggia gli agricoltori, sia a livello europeo facendo riconoscere il botulino come malattia che deve essere indennizzata”. Anche il sindaco che come amministratore si è immediatamente dato da fare nella cordata di aiuto a Zani ha voluto sottolineare la generosità e l’impegno del mondo agricolo. ” Vorrei ringraziare davvero tutti quelli che mi hanno aiutato: non mi aspettavo tanta partecipazione e generosità – ha dichiarato un ancora incredulo Zani – Grazie a Confagricoltura alla cooperativa Latte indenne e ai veterinari di Embyovet ed a tutti gli agricoltori, molti dei quali non li conosco personalmente, che mi hanno aiutato”.