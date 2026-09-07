Creata da Giorgio Loda di Pontevico e Andrea Bosetti di Erbusco, è autorizzata da Apple all'invio di Critical Alerts

L’app gratuita che salva da eventi meteo violenti è bresciana: si chiama AllertaMeteo. Creata da Giorgio Loda di Pontevico e Andrea Bosetti di Erbusco, è tra le poche al mondo autorizzata da Apple all’invio di Critical Alerts

L’app che salva da eventi meteo violenti è bresciana: si chiama AllertaMeteo

Si chiama AllertaMeteo, l’app che avvisa quando il maltempo sta per arrivare sul tuo comune, è stata ideata da due bresciani, Giorgio Loda di Pontevico e Andrea Bosetti di Erbusco. Efficace, intuitiva e soprattutto gratuita, copre tutti i 7894 comuni italiani e ha ottenuto da Apple l’autorizzazione a usare le “Critical Alerts”, riservata a pochissime app al mondo.

Non è la solita app, AllertaMeteo infatti permette di sapere non solo che è prevista allerta arancione in Lombardia, come già diverse applicazioni comunicano. Questa idea di Giorgio e Andrea permette di sapere cosa accadrà nell’arco di pochissimi minuti nel proprio comune: quello dove si abita, dove si lavora, dove vivono i genitori o i figli. Così l’utente può avere informazioni precise come se sul luogo scelto si sta per scatenare un temporale violento, una grandinata o un nubifragio. È da questa esigenza molto concreta e da questi fenomeni che ormai interessano sempre più il nostro territorio, che ci espongono sempre più a pericoli, che danneggiano i nostri mezzi e le nostre abitazioni, che nasce AllertaMeteo, la prima app italiana che unisce le allerte meteo ufficiali della Protezione Civile, geolocalizzate sul singolo comune, agli avvisi nowcasting sugli eventi estremi in avvicinamento.

Il pontevichese Giorgio Loda e il socio Andrea Bosetti arrivano dall’esperienza sul campo come ex volontari della Protezione Civile, e proprio da lì hanno portato dentro l’app l’ossessione che oggi ne è il tratto distintivo: rendere l’informazione di rischio precisa, immediata e davvero utile nella vita quotidiana. Il limite delle allerte tradizionali, infatti, è noto a chiunque abbia provato a interpretarle. Le aree trattate sono molto vaste e lasciano l’utente con il dubbio se il rischio riguardi anche la sua zona specifica.

AllertaMeteo ribalta la prospettiva. L’utente sceglie uno o più comuni da monitorare e riceve una notifica soltanto quando quel territorio selezionato è effettivamente coinvolto da un’allerta ufficiale o da un fenomeno intenso in avvicinamento. Il sistema utilizza in parte l’intelligenza artificiale anche per elaborare le allerte emesse dalle diverse Regioni italiane e dalla Protezione Civile, individuare i comuni interessati e inviare notifiche mirate solo a chi ha scelto di seguire quei territori.

Perché è diversa

In concreto: meno rumore, più sostanza. Niente comunicazioni non pertinenti, solo gli avvisi che riguardano davvero chi li riceve. Il vero salto di qualità è il servizio di Avviso Nowcasting, pensato per segnalare in tempo reale l’arrivo di fenomeni meteorologici violenti sul comune monitorato: forti temporali, grandine, nubifragi, downburst. È il tipo di informazione che può fare la differenza nei minuti che contano, quando si tratta di rinunciare a uno spostamento, mettere l’auto al riparo, chiudere le finestre, avvisare un familiare, mettersi in sicurezza se ci si trova per strada e non si ha la possibilità di rientrare per tempo.

«Ricevere un avviso prima dell’impatto – hanno spiegato gli sviluppatori bresciani – significa poter adottare comportamenti più prudenti, evitare spostamenti inutili, proteggere persone e beni esposti al rischio e seguire con maggiore attenzione l’evoluzione della situazione».

Apple ha dato l’autorizzazione per utilizzare le “Critical Alerts”

A certificare il valore del progetto è arrivato un riconoscimento tutt’altro che scontato: Apple ha autorizzato AllertaMeteo a utilizzare le “Critical Alerts”, la funzione che consente a una notifica di superare la modalità silenziosa e il Non disturbare del dispositivo. Si tratta di un permesso concesso a un gruppo ristrettissimo di applicazioni nel mondo, riservato ai servizi che veicolano informazioni realmente critiche per la sicurezza delle persone.

«AllertaMeteo è un sogno diventato realtà dopo mesi di duro lavoro e dedizione. L’autorizzazione di Apple a

inviare le Critical Alerts, concessa a poche realtà al mondo, rappresenta per noi un riconoscimento importante e una conferma del valore di ciò che abbiamo costruito – hanno proseguito Giorgio e Andrea – Confidiamo che le persone comprendano quanto possa essere utile avere AllertaMeteo al proprio fianco: monitorare le allerte e ricevere avvisi sugli eventi estremi in arrivo può fare davvero la differenza. Essere informati in tempo significa avere la possibilità di agire, proteggere se stessi e i propri cari e mettere al sicuro i propri beni. È questo il senso di tutto il nostro lavoro».

Gratuita e attiva su tutti i comuni d’Italia AllertaMeteo è disponibile per iOS e Android, ogni utente può configurare i comuni di interesse e ricevere notifiche geolocalizzate e dettagliate, concentrandosi solo sulle allerte che lo riguardano davvero.

E’ un’app nata sì in provincia di Brescia ma che punta però a diventare uno strumento quotidiano di sicurezza per tutto il Paese, in anni in cui gli eventi estremi hanno smesso da tempo di essere un’eccezione.