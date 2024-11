Lanzi e Zanoni insigniti della carica di Cavalieri di San Silvestro Papa

Cristian Lanzi e Adriano Zanoni sono cavalieri dell’ordine di San Silvestro Papa.

Insigniti della carica di Cavalieri di San Silvestro Papa

L'onoreficienza è stata attribuita in segno di apprezzamento e riconoscenza per il servizio prestato nei riguardi della Chiesa.

Grande festa domenica 17 novembre 2024, a Padernello dove le comunità del borgo, di Farfengo e Motella si sono riunite per festeggiare il giorno del Ringraziamento e il prestigioso riconoscimento dei due concittadini. Una cerimonia, intima quella professata dal Vescovo Carlo Bresciani per la consegna solenne delle onorificenze pontificie emesse dal Papa e sottoscritte dal cardinale Pietro Paolin che suggellano la stima per i quarant’anni di volontariato scandito tra le mura della chiesa. Anni trascorsi con semplicità e dedizione tali da rendere Cristian e Adriano, due punti di riferimento per i parroci che si sono susseguiti (Don Francesco David, Don Giannino Prandelli, Don Lorenzo Medeghinie, Don Giovanni Rizzi).

Lanzi e Zioni: le loro parole

«Fa piacere essere riconosciuti per ciò che si fa - hanno raccontato - Ci dedichiamo alla tenuta della contabilità, agli addobbi, alle pulizie e facciamo parte dei consigli pastorali».

Una devozione coltivata sin da piccoli (Adriano ha iniziato a leggere in chiesa a sette anni e tutt’ora che di anni ne ha 52 non manca mai, così come Cristian).

«A Padernello non c’era nulla – confidano – e l’unico ritrovo era la chiesa. Qui prendevamo gli addobbi, li spolveravamo e li riponevamo al loro posto. Passavamo le nostre giornate a fare questo. Da qui è nato e cresciuto l’amore per la nostra chiesa». Una seconda casa, un porto sicuro dove ritornare «Il giorno prima di partire per il servizio militare siamo passati dalla chiesa per un saluto, e ci siamo ritornati al rientro. Abbiamo vissuto qui anche momenti dolorosi con la perdita dei nostri cari. E’ un pezzo della nostra storia, della nostra tradizione. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno sempre sostenuto». «Non posso che complimentarmi – ha aggiunto il primo cittadino Davide Pellini – Sono due colonne portanti della nostra comunità, oltre per spendersi per la Chiesa si danno da fare anche per la società, sono importanti per il tessuto sociale».

La gallery