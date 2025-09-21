L’anima green dei volontari ha incassato la stima del Pirellone

L’anima green di Orzinuovi conquista Regione Lombardia.

Premiato il progetto «La Piazza diventa green»

Grande soddisfazione per i Volontari del Verde Pubblico di Orzinuovi e per l’amministrazione comunale che mercoledì mattina a Palazzo Lombardia insieme all’assessore Mirko Colossi, hanno ricevuto una menzione speciale per la migliore iniziativa di coinvolgimento della comunità, grazie al progetto «La Piazza diventa green» messo in campo in occasione della Giornata del Verde Pulito del 18 maggio scorso. Presente a premiare la delegazione orceana l’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione.

“Questo è un riconoscimento che premia l’impegno, la passione e la collaborazione tra i cittadini e le istituzioni per rendere il nostro paese sempre più bello e sostenibile – ha commentato Simona Provezza in rappresentanza dei volontari – Un ringraziamento speciale va a tutti i commercianti, al sindaco Laura Magli che ha creduto in noi e nella nostra creatività a tutte le associazioni e tutte le persone che hanno contribuito a rendere speciale questo evento, grazie, è stata la prova che insieme si cresce”.

Parole di soddisfazione anche dall’Amministrazione comunale.

“Come Amministrazione non possiamo che essere orgogliosi che il nostro comune sia stato premiato da Regione Lombardia, come miglior progetto di coinvolgimento della comunità – ha fatto eco l’assessore Mirko Colossi – Un riconoscimento che ci riempie di soddisfazione e che testimonia l’impegno della nostra comunità nel prendersi cura del territorio e nel promuovere la cultura del rispetto per l’ambiente. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari che, con dedizione e passione, hanno reso possibile la realizzazione di questa iniziativa. Senza il loro contributo, entusiasmo e spirito di servizio, non avremmo potuto raggiungere questo importante traguardo”.

Un premio lodevole che appartiene a tutta la cittadinanza perché

“dimostra quanto sia importante e concreto il lavoro di squadra quando ci si mette in gioco e si agisce insieme per il bene comune”.

Il progetto messo in campo da Orzinuovi era stato strutturato su più fronti: un coinvolgimento dei commercianti che con le loro istallazioni artistiche di impatto per smuovere attraverso il canale della creatività le coscienze, apprezzatissime difatti le proposte dai passanti che per il giorno dedicato all’ambiente hanno passeggiato sotto i portici; l’attività dei volontari sulle zone critiche per rimuovere i rifiuti e l’impegno nelle attività del mondo dell’associazionismo orceano per coinvolgere creativamente i più piccoli. Per un giorno gli spazi commerciali e i giardini pubblici si sono trasformati in spazi educativi e di azione collettiva per coltivare una migliore cultura ecologica. Il risultato? Non è passato di certo inosservato, tra i 40 Comuni che hanno aderito alla Giornata del Verde pulito indetta da Regione Lombardia Orzinuovi ha brillato per la sua capacità di coinvolgimento della popolazione sulle tematiche che contano.