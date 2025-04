Lanciano la droga dal finestrino per sfuggire ai controlli della Polizia Locale: denunciati

Alla vista della Polizia Locale, hanno provato a disfarsi della droga lanciandola dal finestrino per eludere i controlli: un gesto che però non è sfuggito agli agenti di Palazzolo sull'Oglio, che hanno fermato e denunciato i tre passeggeri per detenzione di stupefacenti.

Lanciano la droga dal finestrino per sfuggire ai controlli della Polizia Locale

Il fatto risale ai giorni scorsi: gli agenti, coordinati dal comandante Luca Ferrari, erano impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio comunale quando si sono imbattuti nell'auto su cui viaggiavano tre persone. Alla vista della Polizia hanno cercato di eludere i controlli e di disfarsi senza successo di una significativa quantità di sostanze stupefacenti, lanciandole dal finestrino: diverse dosi di hashish e cocaina, nello specifico, prontamente recuperate dalla Locale che ha anche fermato l'automobile e i suoi passeggeri. Si tratta di due cittadini stranieri e di un cittadino italiano (già noto alle forze dell’ordine) di passaggio a Palazzolo sull’Oglio, poi denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.