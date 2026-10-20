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Lancia una bottiglia molotov contro il balcone dell’abitazione della ex: 40enne in carcere, a Canton Mombello.

40enne lancia bottiglia molotov contro l’abitazione della ex compagna

Un 40enne è finito in carcere al termine di una serrata indagine dopo la denuncia sporta da parte di una donna, la sua ex, che ha confessato di essere stata letteralmente perseguitata dal soggetto in questione tramite appostamenti e pedinamenti nei luoghi dalla stessa abitualmente frequentati, in particolare l’abitazione e il posto di lavoro, ma anche in modo virtuale tramite e-mail e svariati messaggi intimidatori.

L’episodio

L’episodio più grave si è però verificato nella notte tra sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 quando l’uomo ha lanciato sul balcone dell’abitazione della donna un ordigno incendiario artigianale la cosiddetta bottiglia molotov, contenente liquido infiammabile e con tanto di innesco. La buona notizia che non si sono registrati feriti.