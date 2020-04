L’Anc di Manerbio piange il volontario Vincenzo Boldoni

L’Anc di Manerbio piange Vincenzo Boldoni, storico volontario attivo per la comunità. L’ennesimo lutto che in queste difficili settimane ha colpito l’associazione, attonita di fronte alla scomparsa improvvisa di molti soci e consiglieri.

Non ci sono parole, non quando ad andarsene è un pezzo del cuore di un’associazione da sempre al servizio del paese e della sua comunità. Vincenzo Boldoni, consigliere e membro dell’Anc di Manerbio, è scomparso ieri all’età di 61 anni. Volenteroso, sempre attivo e pronto ad aiutare il 61enne era conosciuto in città e a Barbariga, dove risiedeva.

“Sindaco noi possiamo andare Questa era la frase che mi dicevi tutte le sere quando finivi di fare servizio alla fiera del Casoncello o alle sagre – così ha esordito il sindaco di Barbariga, Giacomo Uccelli – Caro Vincenzo, ti garantisco che quando vedrò una divisa dell’Anc avrò sempre un pensiero per te, per il tuo sorriso e per il tuo amore per la divisa. A nome di tutta la cittadinanza porgo alla tua famiglia e a tutta l’Anc di Manerbio le mie più sentite condoglianze”

L’ennesimo lutto

“Per noi è stata una batosta, l’ennesimo amico e collega volontario che abbiamo dovuto piangere in queste settimane”. Sconvolto, il presidente dell’Anc Manerbiese Antonio Anni ha ricordato tutti i membri del sodalizio scomparsi a causa del Covid-19: i soci Girolamo Filippini di Cigole, Giuseppe Antonini di Bassano bresciano e Francesco Gavazzoni di Manerbio, ma anche Luigi Masotti, storico consiglier e alfiere dei gruppo, scomparso a soli 66 anni.

“Era un valido collaboratore, un po’ il factotum del gruppo – ha raccontato – Era sufficiente che mancasse una vite da qualche parte che subito scattava per aiutare. Abbiamo perso tante persone, speriamo di non piangerne altre…”

