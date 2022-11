Rimosso l’eternit residuo dalla copertura della tribuna dello stadio comunale e dal Mulino Pilù a Palazzolo sull'Oglio. L'operazione non è costata nulla ai cittadini.

L'Amministrazione fa piazza pulita dall'eternit

Si tratta di opere che l’Amministrazione comunale ha realizzato a costo zero per le casse pubbliche, avendo ricevuto il 100% dell’importo necessario grazie al proprio progetto meritevole di finanziamento regionale. Nello specifico, sono state eseguite la rimozione e la sostituzione della copertura della tribuna centrale dello stadio comunale: anche se dalle verifiche effettuate lo stato di conservazione del tetto della tribuna non era tale da creare rischi per la salute pubblica, si è deciso di intervenire comunque. Le opere sono state stimate in poco meno di 44mila euro.

Inoltre, si è proceduto alla rimozione di una piccola quantità di materiale contenente eternit rimasto nella struttura dell’ex mulino Pilù: località storica della Sgraffigna, molto amata dai palazzolesi e affacciata sul fiume Oglio. In questo caso i lavori sono stati stimati in poco più di 13mila euro. Il costo complessivo (con tutti gli oneri) dei due interventi - 60mila euro - è stato coperto grazie al finanziamento, ottenuto nei mesi scorsi dall’Amministrazione dell’ex sindaco Gabriele Zanni, da un bando di Regione Lombardia per l’assegnazione di contributi agli Enti locali per la rimozione di amianto da edifici pubblici e la loro sistemazione. Ora, in continuità, le opere sono state portate a compimento. In questo modo, come in altri casi, l’Amministrazione Comunale palazzolese ha effettuato lavori che interesseranno strutture pubbliche e che ne consentono il miglioramento e la messa in sicurezza, senza costi per il bilancio pubblico.

L'intervento

Sul tema è intervenuto il primo cittadino, Gianmarco Cossandi.

La riqualificazione del patrimonio comunale è un lavoro costante: ecco perché è necessario progettare interventi scrupolosi e significativi, che possano essere realizzati non solo con un uso puntuale di risorse proprie, ma anche accedendo a risorse preziose come quelle date dai bandi sovracomunali. La nostra partecipazione ai bandi pubblici viene poi spesso premiata grazie alla bontà delle nostre iniziative e dei progetti elaborati dai diversi Uffici comunali, che ringrazio.