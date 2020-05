L’Amministrazione di Travagliato dona una mensilità alla Croce Azzurra. “La scelta più opportuna” ha commentato il sindaco Renato Pasinetti.

Donare una mensilità per una giusta causa è una scelta che contraddistingue l’Amministrazione comunale di Travagliato ormai da anni. Ecco che anche stavolta il sindaco Renato Pasinetti e gli assessori hanno stabilito di versare i propri compensi, per un importo totale pari a circa 9mila e 500 euro, a una realtà travagliatese che in queste settimane di emergenza sanitaria ha dato il proprio meglio: la Croce Azzurra.

La decisione è stata presa all’unanimità, date le ingenti spese sostenute e l’impegno profuso dall’associazione.

A partecipare a questo gesto di solidarietà anche il vicesindaco Simona Tironi e l’amministratore delegato di Ats Ennio Marchetti.

