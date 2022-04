L'Amministrazione accoglie i profughi ucraini: "Speriamo che vi sentiate a casa"

Questo pomeriggio l'Amministrazione comunale di Rudiano ha incontrato i profughi ucraini che dall'inizio delle guerra sono arrivati in paese. Ventisei persone (15 adulti e 11 bambini) in parte ospitate dai parenti, in parte da 8 famiglie rudianesi che hanno aperto le loro porte con spirito di accoglienza.

"Speriamo che Rudiano diventi la vostra nuova casa e vostra nuova comunità", ha esordito il vicesindaco Sara Oliari, durante l'incontro andato in scena nella sala consiliare alla presenza del sindaco Alfredo Bonetti, della Giunta, dei consiglieri comunali e di Maryna, che ha tradotto il benvenuto.

"Siamo molto preoccupati per quanto sta succedendo in Ucraina, vediamo tutti i giorni immagini tragiche e non possiamo che essere vicini a voi e a tutta la popolazione colpita dalla guerra - ha continuato il primo cittadino, rivolgendosi ai presenti - Come Amministrazione non abbiamo potuto fare un'accoglienza diretta e quindi cogliamo questa occasione per ringraziare tutte le famiglie che hanno dato la loro disponibilità. Quanto a voi faremo il possibile per venire incontro alle vostre esigenze tramite le associazioni e i servizi sociali: non sappiamo quanto dovrete rimanere, ma finché sarà necessario noi ci saremo. Intanto abbiamo organizzato questo incontro anche per farvi conoscere fra di voi, per farvi sentire meno soli in un paese dove nessuno purtroppo parla la vostra lingua".