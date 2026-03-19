L’alpino Giambattista Ricca è andato avanti, Rezzato in lutto.

Addio all’alpino Ricca

Si è spento nella serata di ieri (mercoledì 18 marzo 2026) all’età di 69 anni dopo aver combattuto contro un male che non gli ha lasciato scampo. Giambattista Ricca lascia un profondo vuoto nella comunità di Rezzato, in particolare tra le penne nere, era infatti capogruppo del gruppo rezzatese. Un impegno che aveva accolto con grande entusiasmo e che ha saputo portare avanti con grande passione.

Il cordoglio

Numerosi i messaggi di cordoglio che sono giunti alla notizia della sua dipartita, tra questi non sono mancati quelli da parte dell’Amministrazione comunale di Rezzato e della Polizia Locale di Rezzato che lo hanno voluto ricordare pubblicando alcune parole sui canali social ufficiali.

“L’Amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giambattista Ricca, capogruppo del Gruppo Alpini di Rezzato, e si stringe alla sua famiglia e agli amici Alpini in questo momento di dolore.

Capogruppo dal 2023, in questi anni Giambattista ha servito il suo gruppo e il suo paese incarnando i valori degli Alpini: solidarietà, altruismo, disponibilità verso la propria comunità. Rezzato ne ricorderà la generosità e l’instancabile impegno in favore degli altri”.

“Con profonda tristezza apprendiamo della scomparsa del Presidente degli Alpini di Rezzato Giambattista Ricca. Un uomo che ha rappresentato con orgoglio, dedizione e spirito di servizio i valori autentici degli Alpini, lasciando un segno indelebile nella nostra comunità. Il suo esempio di solidarietà, impegno e amore per il prossimo resterà vivo nei cuori di tutti noi. Ci stringiamo con affetto alla famiglia e a tutti gli Alpini in questo momento di grande dolore. Che la terra ti sia lieve. Riposa in pace”.

L’ultimo saluto

A piangerlo la moglie Lucia, i figli Fabio e Claudia e i suoi adorati nipoti Ambra e Francesco. I funerali sono in programma sabato 21 marzo 2026 alle 10 nella parrocchia di San Carlo a Rezzato.