Lago d’Iseo: donna in difficoltà, viene portata a riva da altri bagnanti presenti sulla spiaggia.

Donna in difficoltà nel lago d’Iseo

L’allarme è scattato ieri (sabato 1 agosto 2026) nelle acque del litorale di Tavernole Bergamasca: ad intervenire sul posto i Vigili del Fuoco, in particolare una Squadra del presidio nautico di Iseo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia e una Squadra terrestre, anch’essa proveniente dal presidio nautico di Iseo, dove in questo periodo è stato predisposto un rafforzamento del dispositivo di soccorso con l’incremento del personale, in considerazione dell’elevato afflusso turistico.

Portata a riva dai bagnanti

Una volta sul posto i soccorritori hanno trovato la donna già a riva dove è stata portata grazie all’intervento di alcune persone presenti sulla spiaggia. Il personale dei Vigili del Fuoco ha collaborato con gli operatori del 118 nelle manovre di soccorso sanitario fino alla successiva presa in carico della paziente, che è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni

Presenti sul luogo dell’intervento anche il personale del 118 e i Carabinieri di Tavernola Bergamasca.

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