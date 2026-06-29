Una denuncia per spaccio, quasi 50 veicoli controllati e 66 persone identificati. Il bilancio dei controlli a tappeto effettuati dai carabinieri della Compagnia di Chiari domenica 28 giugno sulle sponde del lago d’Iseo e nelle aree della movida, che proseguiranno per tutto il corso dell’estate.

Lago d’Iseo, controlli a tappeto tra movida e sicurezza stradale: denunciato un 20enne per spaccio

Il servizio straordinario, effettuato con il supporto delle forze di Polizia locale, ha comune di Iseo, si è concentrato nel cuore di Iseo e nelle aree lacustri più frequentate, sia nei pressi degli esercizi pubblici della movida, con un presidio costante finalizzato a tutelare bagnanti e visitatori e a scoraggiare comportamenti pericolosi o illeciti. Nello specifico sono stati controllati 48 veicoli e identificate 66 persone, tra cui quattro cittadini stranieri, una delle quali già nota alle forze dell’ordine. Sul fronte della sicurezza stradale è stata elevata una sanzione a un automobilista che transitava a velocità sostenuta all’interno del centro abitato di Iseo

Nel corso dei pattugliamenti è scattata anche una denuncia a piede libero nei confronti di un giovane italiano, classe 2006 e residente a Sale Marasino, che al termine di una perquisizione personale e veicolare è stato sorpreso in possesso di alcune dosi di hashish.