Ad essere presa di mira la sponda bresciana del lago d'Iseo, in particolare i comuni di Iseo, Paratico, Sale Marasino e Sulzano

Lago d’Iseo: controllate oltre 200 persone e 9 esercizi pubblici.

Controlli sul lago d’Iseo

Un servizio straordinario di controllo del territorio quello messo in atto da parte dei carabinieri della Compagnia di Chiari nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio 2026: ad essere presa di mira la sponda bresciana del lago d’Iseo, in particolare i comuni di Iseo, Paratico, Sale Marasino e Sulzano.

Il bilancio

Ad essere controllati sono stati in tutto 169 veicoli, identificate 204 persone. Provvedimenti restrittivi, inoltre, nei confronti di 76 persone. Ad essere ispezionati da parte degli agenti 9 esercizi pubblici, sono state verificate la regolarità delle licenze oltre che il rispetto delle norme di pubblica sicurezza. Ammonta invece a 942euro la somma delle contravvenzioni elevate (in tutto sei) a seguito di infrazioni rilevate durante i posti di blocco.